Всего одна ошибка во время стирки чехлов для сидений самолетов привела к тому, что финская авиакомпания Finnair была вынуждена отменить 40 рейсов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Yle.

Что произошло с чехлами сидений финских самолетов?

Досадный и необычный инцидент произошел из-за того, что чехлы для пассажирских сидений постирали водой, но перед этим не проверили, как такой метод очистки повлияет на огнезащиту материала. Ошибка обойдется авиакомпании в "копеечку", ведь придется заменить 2000 чехлов.

Безопасность всегда является нашим приоритетом, и мы всегда придерживаемся инструкций производителей по техническому обслуживанию, а также инструкций и рекомендаций органов власти,

– сообщили в авиакомпании.

Дело в том, что чехлы для сидений самолетов изготавливают не из обычной ткани, а из специального материала, который является сочетанием шерсти и нейлона, или других синтетических компонентов. Такие ткани устойчивы к износу и огню. И если постирать их с водой или обычными моющими средствами, это может привести к деформации волокон. Для того, чтобы этого избежать, используют химчистку, или специальные спреи или салфетки.

Впрочем, непосредственной опасности из-за использования чехлов не было, пишет Helsingin Sanomat. Поэтому самолеты вывели из эксплуатации исключительно в качестве меры предосторожности.

Как неудачная стирка чехлов повлияла на полеты?

13 октября авиаперевозчику Finnair пришлось отменить до среды около 40 рейсов – и это повлияло на путешествия примерно 5000 человек. Рейсы не курсировали также в субботу, 18 октября.

В компании отметили, что на один самолет уже удалось получить новую партию из 200 чехлов. Он должен был отправиться в полет 19 октября.

