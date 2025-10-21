Еще в 2022 году Ирландия запустила пилотную программу поддержки художников – в течение трех лет страна выплачивала двум тысячам людей базовый доход в размере 325 евро в неделю, сообщает 24 Канал со ссылкой на Smithonian magazine.

И уже сейчас Ирландия решила сделать базовый доход для художников постоянно.

Почему Ирландия выплачивает деньги художникам?

Согласно программе, около 2000 избранных художников будут получать около 1500 долларов ежемесячно без всяких обязательств. В сентябре 2026 года начнется подача заявок, после которого будут выбраны кандидаты. Также программа включает положение, что может позволить 200 дополнительным художникам получать доход, если появится больше финансирования.

Это достаточно масштабно. Это стало переломным для моей работы и для моего благосостояния в целом,

– поделилась художница из Дублина Элинор О'Донован, участвовавшая в трехлетней пилотной программе.

Сначала идея финансовой помощи для художников появилась во время пандемии, когда культурные учреждения по всей Ирландии вынужденно закрыли двери. В это время бывшая министр культуры Ирландии Кэтрин Мартин начала искать способы поддержки художников от правительства.

Тревога относительно того, чтобы заработать на хлеб, действительно влияет на творческие способности художников. Речь идет о том, чтобы дать им пространство для работы,

– заявила она.

Пилотный проект обошелся Ирландии в более чем 100 миллионов долларов, сообщает Business Insider. И участники пилотной программы сообщали, что выплаты уменьшили их финансовый стресс, помогли вырасти профессионально и положительно повлияли на психическое здоровье.

