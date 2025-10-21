Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Канцелярию Президента.

Кто и как может получить дополнительную тысячу злотых?

Как известно, изменения внесли в Закон о налоге на доходы физических лиц и сопутствующих нормативных актов. Кроме нулевой ставки PIT, новый закон повышает налоговый порог для супругов – с 120 000 до 140 000 злотых.

Льгота распространяется на тех, кто в течение года выполняет:

родительские,

опекунские,

приемные обязанности.

Также на льготу могут претендовать семьи, которые содержат взрослых детей-студентов до 25 лет. В расчет включаются как несовершеннолетние дети, так и те, кто получает социальную помощь или пенсию по уходу.

Важно! В то же время дети, находящихся в браке или в учреждениях круглосуточного ухода, не учитываются.

По подсчетам президентской канцелярии, фактический налоговый эффект от новых правил будет ощутим в 2027 году, когда семьи будут подавать годовые декларации. Реформа имеет целью уменьшить финансовую нагрузку на семьи, стимулировать потребление и поддержать активность на рынке труда.

Распространяется ли льгота на украинцев живущих в Польше?

К сожалению, пока нет достоверной информации, что правило о нулевой ставке PIT для родителей с двумя и более детьми в Польше распространяется автоматически на украинцев-жителей или иностранцев с правом проживания.

Официальные источники указывают, что льгота предназначена для родителей, имеющих родительские, опекунские или приемные обязанности над детьми, но не уточняют, нужно ли гражданство Польши, или же проживание на определенном правовом статусе, пишет Euronews.



В Польше можно дополнительно получить 1000 злотых в месяц / Фото Unsplash

