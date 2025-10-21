Однако такие нормы действуют для тех, кто работает на основании условия о праце. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на inpoland.net.pl.

Кого это касается?

Статья 130 § 2 Трудового кодекса отмечает, что любой государственный праздник, который приходится на какой-то день, кроме воскресенья, сокращает рабочее время на восемь часов. Это означает, что если государственный праздник приходится на субботу, работники, которые имеют пятидневную рабочую неделю, имеют возможность получить дополнительный выходной день.

Однако работодатель определяет, когда именно будет этот выходной. Он должен быть в тот же расчетный период, на который приходится праздник. Также руководитель может назначить другую дату в соответствии с графиком работы и потребностей организации. Сотрудника должны заранее уведомить о запланированном выходном.

Важно, что если работнику не предоставят выходной, на работодателя может быть наложен штраф в размере от 1000 до 3000 злотых.

Выходной на День всех святых могут иметь все работники, которые работают по трудовому договору, рабочая неделя которых длится с понедельника по пятницу. Если человек работает по субботам, то не будет иметь права на дополнительный выходной. Кроме того, дополнительный выходной не предоставляется тем, кто работает по договорам B2B или договорам поручения. Потому что на них не распространяется действие Трудового кодекса, а право на отпуск регулируется условиями договора, заключенного с работодателем.

Какие профессии пользуются наибольшим спросом в Польше?

Издание Business Insider Polska сообщает, что сейчас в Польше наблюдается дефицит кадров. Хотя в стране низкий уровень безработицы, есть много вакансий.

В частности, 10 профессий, которые сейчас пользуются наибольшим спросом среди польских работодателей. В перечень вошли: водители грузовиков и автобусов, сварщики, электрики и электромонтеры, операторы землеройной техники, работники складов, монтажники зданий, каменщики и штукатуры, механики автосервисов, кровельщики.

Какая ситуация на рынке труда Польши?