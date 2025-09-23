В каких секторах наибольший дефицит кадров в 2025 году, и почему так происходит, рассказывает 24 Канал со ссылкой на inpoland.
Каких работников в Польше не хватает больше всего?
По данным Главного статистического управления Польши (GUS), на конец второго квартала 2025 года в стране было зарегистрировано 95 700 вакансий. Это на 5 300 меньше, чем в предыдущем квартале, и на 15 100 меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Наибольшим спросом пользуется сектор промышленной переработки, где открыто около 22 000 вакансий:
- промышленные рабочие и мастера составляют 44,9% всех вакансий;
- операторы и сборщики машин – 23,5%.
Кроме того, строительная отрасль сталкивается со значительным дефицитом квалифицированных работников, необходимых для реализации различных инфраструктурных и жилищных проектов по всей стране.
Кто из иностранцев работает в Польше?
По состоянию на март 2025 года иностранные граждане сыграли решающую роль в укреплении польской экономики: по официальным данным, 1,67 миллиона иностранцев были трудоустроены, что на 5,5% больше, чем в прошлом году.
Среди этих работников украинцы составляют наибольшую группу, которая насчитывает 714 900 человек, что составляет 67% всех иностранных работников в Польше. Среди других национальностей – граждане Беларуси, Грузии, Индии, Колумбии и Филиппин.
Иностранные работники преимущественно занимают должности, которые местные жители часто считают менее привлекательными, особенно в физически тяжелых и низкооплачиваемых секторах, пишет Poland Insight.
Несмотря на низкий уровень безработицы в Польше, страна продолжает сталкиваться с дефицитом рабочей силы в таких ключевых отраслях, как строительство, производство и сфера услуг. Эксперты предупреждают, что без привлечения иностранной рабочей силы многим секторам будет трудно заполнить основные вакансии.
Что еще учесть работникам в Европе?
В ЕС справедливая оплата труда является жизненно важным элементом социальной справедливости и равенства. Однако удовлетворенность работников своей заработной платой существенно отличается в разных странах-членах ЕС.
В то же время Евростат проанализировал уровень заработка в разных странах. И назвал минимальную заработную плату в государствах ЕС.
Недавний опрос показал разнообразную ситуацию с трудоустройством украинцев за рубежом. 55,7% украинцев за рубежом имеют оплачиваемую работу, а 7,4% живут только на социальные выплаты.
Между тем Польша вводит ежемесячные проверки для мониторинга официального статуса трудоустройства иностранных работников, в частности украинцев.