В каких секторах наибольший дефицит кадров в 2025 году, и почему так происходит, рассказывает 24 Канал со ссылкой на inpoland.

Каких работников в Польше не хватает больше всего?

По данным Главного статистического управления Польши (GUS), на конец второго квартала 2025 года в стране было зарегистрировано 95 700 вакансий. Это на 5 300 меньше, чем в предыдущем квартале, и на 15 100 меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Наибольшим спросом пользуется сектор промышленной переработки, где открыто около 22 000 вакансий:

промышленные рабочие и мастера составляют 44,9% всех вакансий;

операторы и сборщики машин – 23,5%.

Кроме того, строительная отрасль сталкивается со значительным дефицитом квалифицированных работников, необходимых для реализации различных инфраструктурных и жилищных проектов по всей стране.

Кто из иностранцев работает в Польше?

По состоянию на март 2025 года иностранные граждане сыграли решающую роль в укреплении польской экономики: по официальным данным, 1,67 миллиона иностранцев были трудоустроены, что на 5,5% больше, чем в прошлом году.

Среди этих работников украинцы составляют наибольшую группу, которая насчитывает 714 900 человек, что составляет 67% всех иностранных работников в Польше. Среди других национальностей – граждане Беларуси, Грузии, Индии, Колумбии и Филиппин.

Иностранные работники преимущественно занимают должности, которые местные жители часто считают менее привлекательными, особенно в физически тяжелых и низкооплачиваемых секторах, пишет Poland Insight.

Несмотря на низкий уровень безработицы в Польше, страна продолжает сталкиваться с дефицитом рабочей силы в таких ключевых отраслях, как строительство, производство и сфера услуг. Эксперты предупреждают, что без привлечения иностранной рабочей силы многим секторам будет трудно заполнить основные вакансии.

