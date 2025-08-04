Следует отметить, что только 22 из 27 стран ЕС имеют установленную минимальную заработную плату. Ее не имеют: Дания, Италия, Австрия, Финляндия и Швеция. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на данные Евростата.

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Где в Европе самая высокая минималка?

Традиционно лидирует Люксембург – сейчас минимальная зарплата в этой стране составляет 2 704 евро. За ним следуют Ирландия, Нидерланды, Германия и Бельгия, где минималка также превышает 2 тысячи евро.

Зато меньше всего зарабатывают в Болгарии – там минимальная зарплата установит всего 551 евро в месяц.



Минимальная зарплата в странах ЕС и Европы / Евростат

В то же время также важна покупательная способность минимальной зарплаты.

Больше всего на минимальную зарплату себе могут позволить жители Люксембурга и Германии. А самую низкую покупательную способность имеют граждане Эстонии.

А вот наши польские соседи заняли 8 место по этому показателю.

К слову, ранее мы писали о том, в каких странах ЕС самая высокая почасовая зарплата.