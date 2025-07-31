Как стало известно, 55,7% украинцев за рубежом имеют оплачиваемую работу. В то же время значительная часть опрошенных остается без стабильного дохода. Об этом свидетельствуют результаты исследования социальной сплоченности, проведенного Гражданской сетью "Опора", пишет 24 Канал.

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Какое количество украинцев за рубежом имеет оплачиваемую работу?

Недавний опрос показывает разнообразную ситуацию с трудоустройством украинцев за рубежом. Так, значительная часть этого населения полагается на социальные выплаты, а 7,4% живут исключительно на них. Зато 7,3% занимаются домашними делами и уходом за детьми или родственниками.

Значительное большинство (76,2%) украинцев за рубежом имеют высшее или незаконченное высшее образование. Исследователи предполагают, что такой образовательный уровень указывает на проблемы в использовании их профессиональных навыков на зарубежных рынках труда.

На трудности наталкиваются те, кто имеет общее среднее образование – только 28% трудоустроенных, тогда как лица со средним специальным образованием имеют несколько лучший показатель – 38,7%. В отличие от них, 57,7% лиц с высшим образованием смогли найти оплачиваемую работу.

Интересно: в Британии ищут садовника в Букингемский дворец. На этой должности предлагается годовая заработная плата в размере более 42 000 долларов США.

Потеря дохода не позволит покрыть базовые потребности

Исследование осветило значительную обеспокоенность относительно финансовой стабильности среди украинцев за рубежом. Только 13,2% респондентов выразили уверенность в своей способности содержать себя при любых обстоятельствах, если потеряют основной источник дохода.

Однако, значительное большинство чувствует себя финансово незащищенными. Почти каждый четвертый респондент (24,5%) отметил, что в случае потери дохода ему будет трудно удовлетворить основные потребности, включая жилье, еду и медицинское обслуживание. А 17% заявили, что смогут прожить без основного источника дохода менее месяца.