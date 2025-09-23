У яких секторах найбільший дефіцит кадрів у 2025 році, й чому так відбувається, розповідає 24 Канал з посиланням на inpoland.
Яких працівників у Польщі бракує найбільше?
За даними Головного статистичного управління Польщі (GUS), на кінець другого кварталу 2025 року в країні було зареєстровано 95 700 вакансій. Це на 5 300 менше, ніж у попередньому кварталі, і на 15 100 менше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Найбільший попит має сектор промислової переробки, де відкрито близько 22 000 вакансій:
- промислові робітники та майстри складають 44,9% усіх вакансій;
- оператори та складальники машин – 23,5%.
Крім того, будівельна галузь стикається зі значним дефіцитом кваліфікованих працівників, необхідних для реалізації різних інфраструктурних та житлових проєктів по всій країні.
Хто з іноземців працює в Польщі?
Станом на березень 2025 року іноземні громадяни відіграли вирішальну роль у зміцненні польської економіки: за офіційними даними, 1,67 мільйона іноземців були працевлаштовані, що на 5,5% більше, ніж торік.
Серед цих працівників українці становлять найбільшу групу, яка налічує 714 900 осіб, що становить 67% усіх іноземних працівників у Польщі. Серед інших національностей – громадяни Білорусі, Грузії, Індії, Колумбії та Філіппін.
Іноземні працівники переважно обіймають посади, які місцеві жителі часто вважають менш привабливими, особливо у фізично важких і низькооплачуваних секторах, пише Poland Insight.
Попри низький рівень безробіття в Польщі, країна продовжує стикатися з дефіцитом робочої сили в таких ключових галузях, як будівництво, виробництво та сфера послуг. Експерти попереджають, що без залучення іноземної робочої сили багатьом секторам буде важко заповнити основні вакансії.
Що ще врахувати працівникам в Європі?
В ЄС справедлива оплата праці є життєво важливим елементом соціальної справедливості та рівності. Однак задоволеність працівників своєю заробітною платою суттєво відрізняється в різних країнах-членах ЄС.
Водночас Євростат проаналізував рівень заробітку в різних країнах. І назвав мінімальну заробітну плату в державах ЄС.
Нещодавнє опитування показало різноманітну ситуацію з працевлаштуванням українців за кордоном. 55,7% українців за кордоном мають оплачувану роботу, а 7,4% живуть лише на соціальні виплати.
Тим часом Польща запроваджує щомісячні перевірки для моніторингу офіційного статусу працевлаштування іноземних працівників, зокрема українців.