Однак такі норми діють для тих, хто працює на підставі умови о праце. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на inpoland.net.pl.

Кого це стосується?

Стаття 130 § 2 Трудового кодексу зазначає, що будь-яке державне свято, яке припадає на якийсь день, крім від неділі, скорочує робочий час на вісім годин. Це означає, що якщо державне свято припадає на суботу, працівники, які мають п'ятиденний робочий тиждень, мають можливість отримати додатковий вихідний день.

Однак роботодавець визначає, коли саме буде цей вихідний. Він повинен бути у той самий розрахунковий період, на який припадає свято. Також керівник може призначити іншу дату відповідно до графіка роботи та потреб організації. Співробітника мають заздалегідь повідомити про запланований вихідний.

Важливо, що якщо працівнику не нададуть вихідний, на роботодавця може бути накладено штраф у розмірі від 1000 до 3000 злотих.

Вихідний на День усіх святих можуть мати усі працівники, які працюють за трудовим договором, робочий тиждень яких триває з понеділка по п'ятницю. Якщо людина працює по суботах, то не матиме права на додатковий вихідний. Крім того, додатковий вихідний не надається тим, хто працює за договорами B2B або договорами доручення. Тому що на них не поширюється дія Трудового кодексу, а право на відпустку регулюється умовами договору, укладеного з роботодавцем.

Видання Business Insider Polska повідомляє, що зараз у Польщі спостерігається дефіцит кадрів. Хоч у країні низький рівень безробіття, є багато вакансій.

Зокрема, 10 професій, які нині мають найбільший попит серед польських роботодавців. До переліку увійшли: водії вантажівок і автобусів, зварювальники, електрики та електромонтери, оператори землерийної техніки, працівники складів, монтажники будівель, муляри та штукатури, механіки автосервісів, покрівельники.

Яка ситуація на ринку праці Польщі?