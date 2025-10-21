Раптовий смерч у Парижі призвів до падіння трьох будівельних кранів та смерті однієї людини. Ще четверо отримали важкі травми, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Що відомо про торнадо у Парижі?

Сильний торнадо пронісся у понеділок на північ від Парижа, і потужний вітер повалив три будівельні крани, через що один з працівників, 23-річний будівельник, загинув. Ще 10 осіб дістали поранення, а 4 з них перебувають у критичному стані.

Та найбільше пошкоджень зазнало місто за 20 кілометрів від Парижа, Емрон. Там смерч пошкодив 10 районів. Влада вже заявила, що торнадо не тільки повалив крани, але й зривав дахи будівель.

Я уважно стежу за ситуацією та висловлюю свою підтримку посадовцям, рятувальникам на місці та постраждалим мешканцям. Висловлюю співчуття родині та близьким загиблого,

– повідомив міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс.

Один з кранів впав на клініку, втім, не завдав серйозних пошкоджень будівлі. А ось інший впав на житловий будинок. На місці, де вирував торнадо, працювали десятки пожежників, поліціянтів та медиків.

Торнадо пронісся Парижем: дивіться відео

У Франції щороку трапляються десятки торнадо, пише The New York Times. Втім, зазвичай вони короткочасні та мають низьку інтенсивність та виникають на північному заході країни, або ж на середземноморському узбережжі, далеко від густонаселених районів, як-от Париж.

