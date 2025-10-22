Не всі міста Іспанії однаково підходять для відпочинку – і чимало туристів, відвідавши деякі курортні точки, повертаються додому невдоволеними, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Які іспанські міста найгірші для відпочинку?

Експерти з відпусток Роб Брукс нещодавно попросив своїх підписників поділитися найбільш переоціненими точками для відпочинку – і три популярні напрямки в Іспанії отримали найбільше голосів. Зокрема мовиться про Ібіцу. Марбелью та Тенерифе. На почесну згадку заслуговує також і місто Бенідорм, яке багато туристів вважають містом з "суцільною смаженою їжею та парубочими вечірками".

Окрім того, дуже багато людей виявилися розчаровані відпочинком на Канарських островах – і зокрема на Тенерифе.

Та експерт переконаний, що головне під час поїздки до будь-якого міста – це мати реалістичні очікування, хоча часом це буває непросто.

Кожен напрямок має свої плюси та мінуси, але коли ви їдете кудись із величезними очікуваннями, ви ніби налаштовуєте себе на провал, – поділився він.

Ібіца, що приваблює туристів вечірками та активним нічним життям, критикується цими ж туристами через переповненість, бруд та стрес, а також через ціни на оренду, що зростають щороку. Те саме відбувається й на Тенерифе: тільки протягом останнього року кількість мандрівників там зросла на 2 мільйони.

Які міста в Іспанії найбільш небезпечні?

Під час вибору міста для відпочинку слід враховувати також і рівень злочинності, пише Idealista. І перелік міст, де вона найвища, суттєво відрізняється від першого списку.

2025 року Барселона посідає перше місце в рейтингу зареєстрованих злочинів в Іспанії – на 100 тисяч жителів припадає 8563 злочини. Кишенькові крадіжки та викрадання телефонів вже давно стали практично "візитівкою" міста.

Друге місце посідає столиця Іспанії – Мадрид. Натомість на третьому опинилася Севілья.

