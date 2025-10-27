Он нарушил работу аэропорта из-за своих гигантских размеров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Supercar Blondie.

Что известно об инциденте?

Boeing 747 – это один из крупнейших самолетов, второй по величине авиалайнер в мире после огромного Airbus A380 super jumbo.

Даже в стандартной комплектации катарский Boeing 747 затруднял операции в аэропорту Пальмы на острове Майорка в Испании. Aviation24.be пишет, что из-за своих размеров он мог использовать только взлетно-посадочную полосу 06L/24R в аэропорту, самую длинную в Пальме.

В июне 2025 года Boeing 747-8 BBJ эмира Катара приземлился в Пальме на Майорке. Это вызвало немало проблем для аэропорта и управления воздушным движением.

Из-за своих огромных размеров он ненадолго нарушил работу аэропорта. После того, как самолет приземлился, взлетно-посадочную полосу нужно было осмотреть, чтобы убедиться в отсутствии повреждений взлетно-посадочной полосы.

Из-за проверки аэропорту пришлось временно закрыть взлетно-посадочную полосу. Это замедлило скорость посадок и взлетов, что повлекло незначительные перебои в работе.

