Перечень стран, что лучше всего подходят для переезда, может изрядно удивить, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Какие страны лучшие для переезда?

Канада

Анализ глобальных данных поиска Google показал, что больше всего людей стремятся переехать в Канаду – ведь аж 269 220 поисковых запросов касались этой страны. Кроме того, Канада опередила 74 другие государства, которые были включены в исследование.

И Канада среди желаемых для переезда стран побеждает уже не впервые – в прошлом году она также привлекала к себе больше всего экспатов. Среди основных причин такой популярности – высокое качество жизни и невероятные природные ландшафты.

Австралия

Далекая Австралия заняла второе место – информацию о переезде туда искали 207 900 раз. Людей континент привлекает спокойным образом жизни и невероятными пляжами.



Австралия считается одной из лучших стран для переезда / Фото Pexels

Ирландия

Эта страна неожиданно заняла третье место среди самых желанных для переезда стран с 179 400 запросов в год.

Вот еще несколько популярных стран для переезда:

Новая Зеландия;

Япония;

Португалия;

Коста-Рика;

Испания;

Нидерланды;

Таиланд.

Впрочем, опрос экспатов 172 национальностей дал совсем другие результаты, пишет BBC. Согласно ему, лучшими странами для переезда являются Панама, Колумбия, Мексика, Таиланд и Вьетнам.

