Перечень стран, что лучше всего подходят для переезда, может изрядно удивить, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.
Интересно "Волна антиукраинской ненависти": с украинского консульства в Польше сорвали флаг
Какие страны лучшие для переезда?
Канада
Анализ глобальных данных поиска Google показал, что больше всего людей стремятся переехать в Канаду – ведь аж 269 220 поисковых запросов касались этой страны. Кроме того, Канада опередила 74 другие государства, которые были включены в исследование.
И Канада среди желаемых для переезда стран побеждает уже не впервые – в прошлом году она также привлекала к себе больше всего экспатов. Среди основных причин такой популярности – высокое качество жизни и невероятные природные ландшафты.
Австралия
Далекая Австралия заняла второе место – информацию о переезде туда искали 207 900 раз. Людей континент привлекает спокойным образом жизни и невероятными пляжами.
Австралия считается одной из лучших стран для переезда / Фото Pexels
Ирландия
Эта страна неожиданно заняла третье место среди самых желанных для переезда стран с 179 400 запросов в год.
Вот еще несколько популярных стран для переезда:
- Новая Зеландия;
- Япония;
- Португалия;
- Коста-Рика;
- Испания;
- Нидерланды;
- Таиланд.
Впрочем, опрос экспатов 172 национальностей дал совсем другие результаты, пишет BBC. Согласно ему, лучшими странами для переезда являются Панама, Колумбия, Мексика, Таиланд и Вьетнам.
Какие еще новости из-за границы нужно знать?
Украинка, живущая в Чехии, поделилась, какие необычные штрафы можно получить в стране. О большинстве из них украинцы даже не подозревают.
Тем временем в испанском аэропорту Пальмы возникли проблемы из-за слишком большого самолета эмира Катара. После приземления самолета пришлось проверить взлетно-посадочную полосу на предмет повреждений, что остановило работу аэропорта на некоторое время.