После переезда в Чехию украинцам стоит быть осторожными, чтобы не натолкнуться на необычный штраф за действие, что может казаться достаточно невинным, сообщает 24 Канал со ссылкой на _tati_anna_.
Интересно "Я была в шоке": украинка рассказала, во сколько обошелся переезд в Испанию
Какие необычные штрафы можно получить в Чехии?
Питание в общественном транспорте
Оказывается, есть в автобусах в Чехии запрещено – а за нарушение можно получить немалый штраф до 1000 крон – то есть до 2019 гривен. В частности, особенно нужно следить за тем, чтобы не оставлять после себя мусор.
Светоотражающие элементы
За отсутствие светоотражающих элементов в темное время суток в Чехии могут оштрафовать на 2000 крон.
Поводок
Во многих местах в стране запрещено выгуливать собаку без поводка. И если не знать об этом правиле, можно поплатиться – штраф достигает 10 000 крон.
Украинка рассказала о штрафах в Чехии: смотрите видео
Снег на тротуарах
Люди в Чехии зимой обязаны убирать снег с тротуаров своих домов. А если забыть об этом или полениться – придется заплатить до 10 000 гривен.
Кормление уток
Не во всех местах можно подкармливать птиц – поэтому следует внимательно присматриваться к знакам. Если бросить уткам хлеб в месте, где делать этого нельзя, без штрафа не обойдется – и он достигает аж 5 тысяч крон.
Какие еще новости из-за границы стоит знать?
Популярная достопримечательность в Барселоне уже совсем скоро будет принимать гораздо меньше туристов – в парк Гуэль с 2027 года будут впускать на полмиллиона меньше людей.
Между тем украинка, живущая в Германии, показала, как выглядит социальное жилье, куда она переехала после 6 недель в лагере для беженцев.