Украинка Ольга после нескольких лет жизни в Швейцарии решила переехать в Испанию. И она поделилась, во сколько ей обошелся переезд, сообщает 24 Канал со ссылкой на olgamykolaien.ko.

Интересно Вместо автомобилей – лодки: невероятное село в Нидерландах, где нет дорог для машин

Сколько стоит переезд в Испанию?

Украинка поделилась, что перед переездом считала, что Испания – это дешевая страна. Впрочем, после того, как она посчитала средства, что потратила на переезд, была изрядно удивлена. Вот основные расходы, с которыми украинке пришлось столкнуться в первые месяцы.

Покупка машины

Если живете в большом городе, то можно обойтись и без нее. Но в небольших городках без машины никуда,

– поделилась украинка.

Если выбирать самую простую машину, то это обойдется примерно в 4000 евро. Впрочем, Ольга выбрала более дорогой вариант за 14 000.

Бензин обходится примерно в 200 евро в месяц.

Аренда жилья

За квартиру украинка платит 1800 евро, однако она отметила, что стоимость может существенно отличаться от региона и местности. Но нужно учитывать, что если нет испанского рабочего контракта, придется заплатить за 6 месяцев аренды сразу.

Украинка раскрыла стоимость переезда в Испанию: смотрите видео

К счастью, в большинстве случаев квартиры укомплектованы, поэтому на первое время ничего покупать не нужно,

– добавила она.

Продукты и другие расходы

В месяц закупки продуктов обходятся в 1000 евро. Кроме того, за коммунальные услуги и интернет ежемесячно приходится отдавать еще 250 евро.

И если посчитать, минимальный переезд в Испанию обошелся нам в 27 000 евро,

– подытожила женщина.

Какие еще новости из Испании стоит знать?