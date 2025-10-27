Украинка Ольга после нескольких лет жизни в Швейцарии решила переехать в Испанию. И она поделилась, во сколько ей обошелся переезд, сообщает 24 Канал со ссылкой на olgamykolaien.ko.
Сколько стоит переезд в Испанию?
Украинка поделилась, что перед переездом считала, что Испания – это дешевая страна. Впрочем, после того, как она посчитала средства, что потратила на переезд, была изрядно удивлена. Вот основные расходы, с которыми украинке пришлось столкнуться в первые месяцы.
Покупка машины
Если живете в большом городе, то можно обойтись и без нее. Но в небольших городках без машины никуда,
– поделилась украинка.
Если выбирать самую простую машину, то это обойдется примерно в 4000 евро. Впрочем, Ольга выбрала более дорогой вариант за 14 000.
Бензин обходится примерно в 200 евро в месяц.
Аренда жилья
За квартиру украинка платит 1800 евро, однако она отметила, что стоимость может существенно отличаться от региона и местности. Но нужно учитывать, что если нет испанского рабочего контракта, придется заплатить за 6 месяцев аренды сразу.
Украинка раскрыла стоимость переезда в Испанию: смотрите видео
К счастью, в большинстве случаев квартиры укомплектованы, поэтому на первое время ничего покупать не нужно,
– добавила она.
Продукты и другие расходы
В месяц закупки продуктов обходятся в 1000 евро. Кроме того, за коммунальные услуги и интернет ежемесячно приходится отдавать еще 250 евро.
И если посчитать, минимальный переезд в Испанию обошелся нам в 27 000 евро,
– подытожила женщина.
