В селе Гитгорн почти нет дорог, зато есть три больших района, разделенные каналами, а те разделяют на улицы еще меньшие каналы, сообщает 24 Канал со ссылкой на chamalisa.
Интересно От воды до стоматологии: украинка назвала неожиданные минусы жизни в Чехии
Чем особенное село Гитгорн?
В Гитгорне из-за огромного количества каналов хватает и мостов – их сейчас насчитывается 176, и все они находятся в частной собственности. Еще совсем недавно по селу можно было передвигаться исключительно по воде – и поэтому его часто называли "северной Венецией".
Впрочем, в 1990-х годах там все же проложили велосипедную дорожку. Украинка посетила село и поделилась, что выглядит оно так, как будто сошло из мультфильмов – каналы, мостики, домики с соломенными крышами и тишина.
Представьте, чтобы попасть в школу, магазин или даже к соседу нужно сесть на лодку. И местные живут так всю жизнь. Говорят, даже почтальон здесь развозит письма на лодке,
– поделилась девушка.
Свое необычное название село получило еще в 13 веке от слов "козьи рога": все из-за того, что когда основатели села впервые попали на землю, они нашли там немало козьих рогов, оставшихся после наводнения, и так и назвали новое село.
Украинка показала село без машин: смотрите видео
Но есть и один неожиданный недостаток в этом селе.
Гитгорн настолько идеален, что туристы буквально штурмуют его каждое лето. И теперь это уже не просто село, а целая "Венеция Севера",
– объяснила украинка.
Несмотря на то, что в течение года в селе живут примерно 1000 жителей, летом туда приезжают более миллиона туристов, и лодок становится больше, чем местных.
Какие еще новости из-за границы стоит знать?
- Украинка, живущая в Испании, рассказала, как местные относятся к украинцам и к мигрантам в целом. Она признала, что отношение ее изрядно удивило.
- Тем временем в Новой Зеландии более 100 000 работников вышли на протесты. Они требуют от правительства более высокой оплаты труда и лучших условий.