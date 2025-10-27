Українка Ольга після кількох років життя у Швейцарії вирішила переїхати до Іспанії. І вона поділилася, у скільки їй обійшовся переїзд, повідомляє 24 Канал з посиланням на olgamykolaien.ko.

Скільки коштує переїзд до Іспанії?

Українка поділилася, що перед переїздом вважала, що Іспанія – це дешева країна. Втім, після того, як вона порахувала кошти, що витратила на переїзд, була неабияк здивована. Ось основні витрати, з якими українці довелося зіштовхнутися у перші місяці.

Покупка машини

Якщо живете у великому місті, то можна обійтися й без неї. Але в невеликих містечках без машини нікуди,

– поділилася українка.

Якщо обирати найпростішу машину, то це обійдеться приблизно у 4000 євро. Втім, Ольга обрала дорожчий варіант за 14 000.

Бензин обходиться приблизно у 200 євро на місяць.

Оренда житла

За квартиру українка платить 1800 євро, проте вона зазначила, що вартість може суттєво відрізнятися від регіону та місцевості. Але потрібно враховувати, що якщо немає іспанського робочого контракту, доведеться заплатити за 6 місяців оренди одразу.

На щастя, у більшості випадків квартири укомплектовані, тому на перший час нічого купувати не потрібно,

– додала вона.

Продукти та інші витрати

На місяць закупи продуктів обходяться у 1000 євро. Окрім того, за комунальні послуги та інтернет щомісяця доводиться віддавати ще 250 євро.

І якщо порахувати, мінімальний переїзд до Іспанії обійшовся нам у 27 000 євро,

– підсумувала жінка.

