У Threads українці поділилися словами, які змусили їх розгубитися вперше.

Які польські слова плутають українців?

Salon urody

Багато хто зізнається, що вперше побачивши напис Salon urody, подумали про "салон уродів". Насправді ж польською це означає звичайний салон краси. Слово uroda перекладається як "краса", але для українського вуха звучить доволі кумедно.

Цікаво! Як зазначає Uchoose.uacrisis.org, найближчою до української мови є білоруська – 88% спорідненої лексики у списку Сводеша. А польська та українська схожі на 75%.

Grzegorz Brzęczyszczykiewicz

Це ім'я стало справжнім мемом серед українців. Поєднання літер rz, cz, sz та велика кількість приголосних роблять його майже непрохідним для тих, хто лише починає вивчати польську. Насправді це відоме жартівливе прізвище з польської комедії, яке часто використовують як приклад складної вимови.

Pensja і czynsz

Слова, які часто вводять в оману через "фальшивих друзів перекладача". Pensja у Польщі означає зарплату, а не пенсію. Czynsz – це орендна плата або квартирна плата, а не "чин" чи щось пов'язане з посадою. Через подібність до українських слів багато новоприбулих плутаються в документах чи розмовах із роботодавцями й орендодавцями.



Українці поділились, які польські слова вганяють їх у ступор / Фото Unsplash

Rzemieślnicze

Слово, яке складно не лише вимовити, а й прочитати з першого разу. Воно означає "ремісничий" (наприклад, ремісничий хліб або крафтове пиво). Велика кількість приголосних поспіль стає викликом навіть для тих, хто вже певний час живе в Польщі.

Żółw

Коротке, але надзвичайно складне слово. Żółw означає "черепаха", проте для українців воно виглядає як набір незвичних літер із діакритичними знаками. Особливо важко правильно вимовити звук "ł", який звучить як англійське w.

Zadośćuczynienie

Справжній рекордсмен за довжиною та складністю. Це слово означає "компенсація" або "відшкодування моральної шкоди" та часто трапляється в юридичних документах. Українці зізнаються: побачивши його вперше, навіть не одразу розуміють, з якого боку почати читати.

Попри труднощі, більшість українців ставляться до мовних курйозів із гумором. З часом складні слова стають звичними, а деякі навіть переходять у щоденний лексикон. Досвід міграції доводить: схожість мов – це водночас і перевага, і пастка. Але кілька місяців практики – і навіть Brzęczyszczykiewicz уже не здається таким страшним.

Які 2 слова ламають мозок українцям у Польщі?

Раніше ми писали, що українці в Польщі плутають слова "szukać" (шукати) і "oszukać" (обдурити) через схожість, але різні значення. Ім'я "Таня" в Польщі можна сплутати зі словом "tania", що означає "дешева", тому краще використовувати повну форму імені.