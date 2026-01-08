Що це за слова – розповіла користувачка Threads з ніком polski_od_zera_, передає 24 Канал.

Дивіться також Не кажіть "Настя" англійцям: українські імена, які шокують у світі

Які слова викликають плутанину серед українців?

Один із найяскравіших прикладів – пара слів szukać і oszukać, які регулярно вводять в оману новачків.

szukać у польській мові означає шукати.

oszukać – обдурити, ошукати.

На перший погляд, різниця лише в одній літері, але значення – кардинально протилежні. Для українців це справжній мовний шок, адже інтуїтивно здається, що слова з таким самим коренем мають бути близькими за змістом.



Які слова викликають плутанину серед українців / Фото Unsplash

Чому так відбувається?

Лінгвісти пояснюють: у польській мові префікси відіграють надзвичайно важливу роль. Частка "o-" у дієслові oszukać історично змінила значення слова, перетворивши "шукати" на "ввести в оману". Для носіїв польської це абсолютно природно, але для іноземців – справжня пастка.

Ба більше, українська мова лише підсилює плутанину. Адже в українській "шукати" й "ошукати" теж мають спільний корінь, але використовуються рідше і не настільки активно в побуті. Через це мозок автоматично намагається провести логічну паралель – і часто помиляється.

Чому краще не називати ім'я "Таня" у Польщі?

Як пише Journals.pan.pl, ім'я "Таня" у Польщі може викликати непорозуміння через схожість зі словом "tania", що означає "дешева". Щоб уникнути двозначності, рекомендується використовувати повну форму імені Tetiana або польський варіант Tatiana, або пояснювати, що Tania – це ім'я.

Як сказати "я не знаю" польською мовою?

Раніше ми писали, що у польській мові є аж 6 різних способів сказати "я не знаю". Однак туристам все ж рекомендується використовувати "nie wiem" під час спілкування з незнайомцями.