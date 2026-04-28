Вже з 5 березня 2026 року усі українці, що у Польщі мають статус UKR, але не мають медичного страхування чи не працюють, автоматично втратили право на безплатну медичну допомогу, пише InPoland.

Хто має доступ до безплатної медицини у Польщі?

У новому правилі є кілька винятків – на безплатну допомогу медиків все ж можна розраховувати у невідкладних випадках, а також вона надається вагітним жінкам, дітям та жертвам насилля. Але загалом українці мають право на безплатні медичні послуги тільки якщо сплачують внески на медичне страхування – наприклад, за трудовим договором чи договором доручення. Або ж вони можуть користуватися послугами приватної медицини.

Для українців, що не працюють, але не хочуть звертатися у приватні клініки, є третій варіант, але він може виявитися надто дорогим.

Медичні заклади у Польщі вже почали виставляти рахунки за послуги українцям, що не мають страхування – зокрема, тільки Мазовецька Брудновська лікарня 2026 року вже виставила українцям 72 рахунки за лікування, і більшість з них залишаються неоплаченими.

Для того, аби й надалі отримувати послуги в лікарнях безплатно, українці, які не мають роботи чи перебувають у довгостроковій неоплачуваній відпустці, можуть добровільно застрахуватися у Національному фонді здоров'я. Умовою є наявність польської адреси та готовність сплатити збір.

Ставкою внеску на медичне страхування є 9% від розрахункової бази – задекларованого щомісячного доходу, який, втім, не може бути меншим за середньомісячну зарплату у корпоративному секторі. За квітень, червень та травень 2026 року цей щомісячний внесок становить як мінімум 835 злотих. Та сума збільшується, якщо у сплаті внесків була перерва.

У випадку, якщо вона перевищує 3 місяці, доведеться заплатити додатковий внесок, сума якого коливається від 20% до 200% від бази страхових внесків. Тож українці та поляки часто дізнаються, що укласти добровільну угоду неможливо без одноразової виплати у 17 000 – 18 000 злотих.

Що ще варто знати українцям у Польщі?

Вже з 1 травня у Польщі зміняться правила для працівників, що працюють у приватних компаніях. По-новому нараховуватимуть трудовий стаж, і в нього включатимуть більше видів діяльності. Але для цього працівники мають самостійно підтвердити ці додаткові періоди, направивши заявку у ZUS.

На те, аби зробити це, вони матимуть два роки. У державному секторі ці норми почали діяти ще раніше, з 1 січня 2026 року.