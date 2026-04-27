На півдні Китаю зараз проносяться масштабні проливні дощі, і очікується, що в багатьох провінціях країни вже до середи кількість опадів перевищить 100 міліметрів, а в деяких районах сягне навіть 150 – 200 міліметрів, пише The Guardian.

Що відомо про погоду у Китаї?

Управління державного штабу боротьби з повенями та ліквідації наслідків посухи разом з Міністерством з надзвичайних ситуацій Китаю проводять зустрічі з метеорологами та гідрологічними службами. Патрулювання у регіонах, що є у зоні ризику, планують посилити, аби пом'якшити наслідки повеней, що очікуються найближчим часом.

Одна з вказівок – залишати деякі водосховища з безпековими проблемами порожніми протягом цього періоду, а також наступного сезону дощів. Окрім того, зливи прогнозуються і в Бангладеш, північній М'янмі та на далекому сході Індії. Там може випасти від 250 до 400 міліметрів опадів.

А ось у центральній та північній частинах Індії зберігаються особливо високі температури. У прибережному місті Сурат зафіксували рекордні для цієї пори року 45 градусів тепла, пише DW. А у поєднанні з високою вологістю та неймовірним рівнем ультрафіолетового випромінювання оголосили кілька жовтих попереджень щодо спеки. Очікується, що вона триватиме до початку тижня, а тоді їй на заміну прийде прохолода з можливими грозами.

Дощі завдали значних руйнувань і в Нігерії – в суботу через зливи стрімко піднявся рівень води, і в деяких районах Джалінго затопило та зруйнувало будинки. І попри те, що загальна кількість опадів зовсім не така екстремальна, як у Південно-Східній Азії, погана дренажна інфраструктура Нігерії призводить до того, що руйнівні повені стають досить серйозною проблемою.

Що ще варто знати туристам?

