На юге Китая сейчас проносятся масштабные проливные дожди, и ожидается, что во многих провинциях страны уже к среде количество осадков превысит 100 миллиметров, а в некоторых районах достигнет даже 150 – 200 миллиметров, пишет The Guardian.

Что известно о погоде в Китае?

Управление государственного штаба по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий засухи вместе с Министерством по чрезвычайным ситуациям Китая проводят встречи с метеорологами и гидрологическими службами. Патрулирование в регионах, что есть в зоне риска, планируют усилить, чтобы смягчить последствия наводнений, что ожидаются в ближайшее время.

Одно из указаний – оставлять некоторые водохранилища с проблемами безопасности пустыми в течение этого периода, а также следующего сезона дождей. Кроме того, ливни прогнозируются и в Бангладеш, северной Мьянме и на дальнем востоке Индии. Там может выпасть от 250 до 400 миллиметров осадков.

А вот в центральной и северной частях Индии сохраняются особенно высокие температуры. В прибрежном городе Сурат зафиксировали рекордные для этого времени года 45 градусов тепла, пишет DW. А в сочетании с высокой влажностью и невероятным уровнем ультрафиолетового излучения объявили несколько желтых предупреждений о жаре. Ожидается, что она продлится до начала недели, а тогда ей на замену придет прохлада с возможными грозами.

Дожди нанесли значительные разрушения и в Нигерии – в субботу из-за ливней стремительно поднялся уровень воды, и в некоторых районах Джалинго затопило и разрушило дома. И несмотря на то, что общее количество осадков совсем не такое экстремальное, как в Юго-Восточной Азии, плохая дренажная инфраструктура Нигерии приводит к тому, что разрушительные наводнения становятся достаточно серьезной проблемой.

