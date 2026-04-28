Раніше ці норми вже почали діяти у державному секторі – з 1 січня 2026 року, а тепер їх поширюють і на приватні компанії, мовиться на сайті уряду Польщі.

Що зміниться?

Головне нововведення – до трудового стажу почнуть зараховувати більше періодів діяльності, які раніше не враховувалися. Зокрема, йдеться про:

періоди ведення підприємницької діяльності,

виконання робіт за цивільно-правовими договорами (зокрема договори доручення),

роботу за кордоном,

співпрацю в сімейному бізнесі,

членство в кооперативах,

окремі періоди, пов'язані з доглядом за дитиною.

Також враховуватимуться періоди, коли підприємець сплачував внески на соціальне страхування або користувався так званою "пільгою на старт".

Важливий нюанс – нові правила не передбачають автоматичного перерахунку стажу. Працівники повинні самостійно підтвердити відповідні періоди.

Для цього необхідно отримати довідку в ZUS подати її роботодавцю разом із заявою. Документ можна оформити через онлайн-систему PUE ZUS.



Працівники матимуть 24 місяці з моменту набуття чинності змін (тобто з 1 травня 2026 року), щоб подати всі необхідні документи. Після цього роботодавці не будуть зобов'язані враховувати додаткові періоди.

Як це вплине на працівників?

Нові правила можуть бути вигідними для багатьох працівників, адже:

збільшений стаж дає право на довшу оплачувану відпустку,

впливає на розмір деяких виплат і надбавок.

Водночас зміни не стосуються пенсійного стажу – вони впливають лише на трудові права в межах роботи.

