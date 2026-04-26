Як пише InPoland з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Польщі, у середньому мінімальні ставки збільшаться на 8,82%.

Раніше відомство розглядало можливість перенести підвищення на 2027 рік, однак відмовилося від цієї ідеї.

Що відомо про нові мінімальні ставки?

Підвищення базується на середній заробітній платі, яка у 2025 році становила 8 903,56 злотих. Саме цей показник використовується як орієнтир для розрахунку мінімальних ставок у медичній сфері. З 1 липня мінімальні зарплати виглядатимуть так:

лікар або стоматолог зі спеціалізацією – 12 910,16 злотих (+1 046,67),

фармацевт, фізіотерапевт, медсестра чи акушерка з магістратурою та спеціалізацією – 11 485,59 злотих (+931,17),

лікар без спеціалізації – 10 595,24 злотих (+858,99),

інтерн – 8 458,38 злотих (+685,75),

медичні працівники без спеціалізації – 9 081,63 злотих (+736,28),

працівники з середньою медичною освітою – 8 369,35 злотих (+678,53),

інший медичний персонал – 7 657,06 злотих (+620,78),

немедичні працівники з вищою освітою – 8 903,56 злотих (+721,84),

працівники із середньою освітою – 6 944,78 злотих (+563,04),

працівники з нижчим рівнем освіти – 5 787,31 злотих (+469,19).

Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року загальна мінімальна зарплата в Польща зросла з 4666 до 4806 злотих брутто. Однак підвищення в медичній сфері розраховується окремо та залежить від кваліфікації працівників.



Що це означає?

Підвищення має на меті покращити умови праці в медичній галузі та частково вирішити проблему дефіциту кадрів. Водночас різниця в оплаті між категоріями працівників збережеться, адже ставки залежать від освіти, спеціалізації та досвіду.

Що відбувається з ринком праці у Польщі?

Як повідомляє Inkorr, у січні – лютому 2026 року в Польщі відбулося понад 9 тисяч масових звільнень, що на 50% більше, ніж у попередньому році. Експерти зазначають, що тенденція особливо помітна у великих компаніях, які формують загальний економічний тренд.

Яке місто несподівано стало лідером за зарплатами у Польщі?

Раніше ми писали, що на початку 2026 року Краків випередив Варшаву за рівнем середньої зарплати, досягнувши 11 600 злотих брутто. Найвищі зарплати у Кракові зосереджені в ІТ та телекомунікаціях, з можливістю перевищити середні показники на 40%.