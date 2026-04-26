Як пише InPoland з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Польщі, у середньому мінімальні ставки збільшаться на 8,82%.
Дивіться також Не медицина і не право: які спеціальності обирають українці у Польщі
Раніше відомство розглядало можливість перенести підвищення на 2027 рік, однак відмовилося від цієї ідеї.
Що відомо про нові мінімальні ставки?
Підвищення базується на середній заробітній платі, яка у 2025 році становила 8 903,56 злотих. Саме цей показник використовується як орієнтир для розрахунку мінімальних ставок у медичній сфері. З 1 липня мінімальні зарплати виглядатимуть так:
- лікар або стоматолог зі спеціалізацією – 12 910,16 злотих (+1 046,67),
- фармацевт, фізіотерапевт, медсестра чи акушерка з магістратурою та спеціалізацією – 11 485,59 злотих (+931,17),
- лікар без спеціалізації – 10 595,24 злотих (+858,99),
- інтерн – 8 458,38 злотих (+685,75),
- медичні працівники без спеціалізації – 9 081,63 злотих (+736,28),
- працівники з середньою медичною освітою – 8 369,35 злотих (+678,53),
- інший медичний персонал – 7 657,06 злотих (+620,78),
- немедичні працівники з вищою освітою – 8 903,56 злотих (+721,84),
- працівники із середньою освітою – 6 944,78 злотих (+563,04),
- працівники з нижчим рівнем освіти – 5 787,31 злотих (+469,19).
Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року загальна мінімальна зарплата в Польща зросла з 4666 до 4806 злотих брутто. Однак підвищення в медичній сфері розраховується окремо та залежить від кваліфікації працівників.
Що це означає?
Підвищення має на меті покращити умови праці в медичній галузі та частково вирішити проблему дефіциту кадрів. Водночас різниця в оплаті між категоріями працівників збережеться, адже ставки залежать від освіти, спеціалізації та досвіду.
Що відбувається з ринком праці у Польщі?
Як повідомляє Inkorr, у січні – лютому 2026 року в Польщі відбулося понад 9 тисяч масових звільнень, що на 50% більше, ніж у попередньому році. Експерти зазначають, що тенденція особливо помітна у великих компаніях, які формують загальний економічний тренд.
Яке місто несподівано стало лідером за зарплатами у Польщі?
Раніше ми писали, що на початку 2026 року Краків випередив Варшаву за рівнем середньої зарплати, досягнувши 11 600 злотих брутто. Найвищі зарплати у Кракові зосереджені в ІТ та телекомунікаціях, з можливістю перевищити середні показники на 40%.