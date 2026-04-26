Как пишет InPoland со ссылкой на Министерство здравоохранения Польши, в среднем минимальные ставки увеличатся на 8,82%.

Ранее ведомство рассматривало возможность перенести повышение на 2027 год, однако отказалось от этой идеи.

Что известно о новых минимальных ставках?

Повышение базируется на средней заработной плате, которая в 2025 году составляла 8 903,56 злотых. Именно этот показатель используется как ориентир для расчета минимальных ставок в медицинской сфере. С 1 июля минимальные зарплаты будут выглядеть так:

врач или стоматолог со специализацией – 12 910,16 злотых (+1 046,67),

фармацевт, физиотерапевт, медсестра или акушерка с магистратурой и специализацией – 11 485,59 злотых (+931,17),

врач без специализации – 10 595,24 злотых (+858,99),

интерн – 8 458,38 злотых (+685,75),

медицинские работники без специализации – 9 081,63 злотых (+736,28),

работники со средним медицинским образованием – 8 369,35 злотых (+678,53),

другой медицинский персонал – 7 657,06 злотых (+620,78),

немедицинские работники с высшим образованием – 8 903,56 злотых (+721,84),

работники со средним образованием – 6 944,78 злотых (+563,04),

работники с низким уровнем образования – 5 787,31 злотых (+469,19).

Напомним, что с 1 января 2026 года общая минимальная зарплата в Польша выросла с 4666 до 4806 злотых брутто. Однако повышение в медицинской сфере рассчитывается отдельно и зависит от квалификации работников.



Каким работникам в Польше повысят минимальную зарплату с 1 июля / Фото Pexels

Что это означает?

Повышение имеет целью улучшить условия труда в медицинской отрасли и частично решить проблему дефицита кадров. В то же время разница в оплате между категориями работников сохранится, ведь ставки зависят от образования, специализации и опыта.

Что происходит с рынком труда в Польше?

Как сообщает Inkorr, в январе – феврале 2026 года в Польше произошло более 9 тысяч массовых увольнений, что на 50% больше, чем в предыдущем году. Эксперты отмечают, что тенденция особенно заметна в крупных компаниях, которые формируют общий экономический тренд.

Ранее мы писали, что в начале 2026 года Краков опередил Варшаву по уровню средней зарплаты, достигнув 11 600 злотых брутто. Самые высокие зарплаты в Кракове сосредоточены в ИТ и телекоммуникациях, с возможностью превысить средние показатели на 40%.