Об этом говорится в отчете статистического управления Кракова.

Как изменился лидер рейтинга?

Средняя зарплата в Кракове в феврале 2026 года составляла 11 600 злотых брутто. Это самый высокий показатель среди крупных и средних предприятий (с более 10 работниками). Для сравнения, в Варшаве средняя зарплата составила 11 200 злотых брутто. В то же время столица все еще остается лидером, если учитывать все предприятия – независимо от их размера.

Где платят больше всего?

В Кракове самые высокие доходы традиционно сосредоточены в:

ИТ и телекоммуникациях,

научно-технической сфере.

В этих отраслях зарплаты могут быть на 40% выше среднего уровня, что и поднимает общую статистику города.

Кто еще в топе?

В лидеры также вошли:

Гданьск,

Познань.

В этих городах средние зарплаты превысили 10 000 злотых брутто. Хороший результат показали и Катовице – около 9 700 злотых брутто.



В Кракове самые большие зарплаты / Фото Unsplash

Самые низкие зарплаты зафиксировали в Кельце – 7 570 злотых брутто. Также не дотянули до отметки 8 000 злотых:

Ольштын,

Белосток.

Гожув-Велькопольски.

Разрыв между городами впечатляет: разница между самой высокой и самой низкой средней зарплатой превышает 4 000 злотых брутто. Это означает, что место жительства в Польше может существенно влиять на уровень доходов. Как отмечает Instytut Jezykowy, средняя зарплата в Польше составляет примерно 8700 – 8900 злотых брутто, что показывает, насколько крупные города опережают средний уровень.

Что это означает для украинцев?

Для украинцев, которые планируют работать или уже живут в Польше, эти данные дают четкий ориентир. Самые высокие зарплаты сейчас сосредоточены в крупных городах с развитым ИТ-сектором и международными компаниями – прежде всего в Кракове и Варшаве. В то же время следует учитывать не только уровень доходов, но и стоимость жизни, которая в городах-лидерах также значительно выше.

