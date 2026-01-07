Як звичні імена перетворюються на курйози в інших країнах – розкаже 24 Канал з посиланням на Reddit.

Які імена звучать інакше в інших країнах?

Лінгвісти зазначають: саме побутові форми імен у різних мовах можуть набувати зовсім несподіваних, а іноді й комічних або образливих значень. Ось кілька прикладів, які здатні здивувати навіть досвідчених мандрівників.

Валентина

Звичне для українців скорочення "Валя" може стати справжнім випробуванням в Іспанії. Там схоже за звучанням слово постійно використовується в розмовній мові й означає "гаразд", "добре" – аналог англійського "Oк". Як наслідок – ім'я сприймається не як звертання, а як побутовий вигук.

Людмила

Ім'я з красивим значенням "мила людям" у Сербії чи Хорватії краще не скорочувати до "Люда". У місцевих мовах це слово означає "дурепа" або "божевільна", тож замість компліменту можна отримати неоднозначну реакцію.

Ілля

У Франції ім'я Ілля може спричинити плутанину навіть без скорочень. Французькою "Ілля" звучить майже так само і означає "є" або "існує". Тож під час знайомства доведеться пояснювати, що це ім'я, а не граматична конструкція.

Поліна

В Італії ім'я Поліна здатне викликати здивування. Залежно від вимови, воно може асоціюватися зі словами, що означають "кулька" або навіть "курячий послід". У будь-якому разі реакція буде щонайменше несподіваною.

Галина

Для іспанців та італійців ім'я Галина звучить кумедно, адже в їхніх мовах воно буквально перекладається як "курка". Саме тому бренд Gallina Blanca ("біла курка") давно викликає усмішку в тих, хто знає це українське ім'я.

Анастасія

Повна форма Анастасія в англомовному середовищі часто асоціюється зі словом anesthesia – "анестезія". А от скорочення "Настя" ще небезпечніше: воно надто близьке до слова nasty, що означає "огидний" або "неприємний".

Катерина

Скорочене "Катя" може здивувати жителів Кореї – там подібне за звучанням слово означає "підробка". Водночас повна форма імені сприймається як мелодійна й приваблива.



Які українські імена краще не скорочувати за кордоном / Фото Unsplash

Чому краще не називати ім'я "Таня" у Польщі?

Як пише Journals.pan.pl, ім'я "Таня" у Польщі може викликати непорозуміння через схожість зі словом "tania", що означає "дешева". Щоб уникнути двозначності, рекомендується використовувати повну форму імені Tetiana або польський варіант Tatiana, або пояснювати, що Tania – це ім'я.

