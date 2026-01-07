Как привычные имена превращаются в курьезы в других странах – расскажет 24 Канал со ссылкой на Reddit.
Смотрите также "Что-то из области фантастики": украинка рассказала, к чему не может привыкнуть в Португалии
Какие имена звучат иначе в других странах?
Лингвисты отмечают: именно бытовые формы имен в разных языках могут приобретать совершенно неожиданные, а иногда и комические или оскорбительные значения. Вот несколько примеров, которые способны удивить даже опытных путешественников.
- Валентина
Привычное для украинцев сокращение "Валя" может стать настоящим испытанием в Испании. Там похожее по звучанию слово постоянно используется в разговорной речи и означает "хорошо", "хорошо" – аналог английского "Ок". Как следствие – имя воспринимается не как обращение, а как бытовое восклицание.
- Людмила
Имя с красивым значением "милая людям" в Сербии или Хорватии лучше не сокращать до "Люда". В местных языках это слово означает "дура" или "сумасшедшая", поэтому вместо комплимента можно получить неоднозначную реакцию.
- Илья
Во Франции имя Илья может вызвать путаницу даже без сокращений. На французском "Илья" звучит почти так же и означает "есть" или "существует". Поэтому во время знакомства придется объяснять, что это имя, а не грамматическая конструкция.
- Полина
В Италии имя Полина способно вызвать удивление. В зависимости от произношения, оно может ассоциироваться со словами, означающими "шарик" или даже "куриный помет". В любом случае реакция будет по меньшей мере неожиданной.
- Галина
Для испанцев и итальянцев имя Галина звучит забавно, ведь в их языках оно буквально переводится как "курица". Именно поэтому бренд Gallina Blanca ("белая курица") давно вызывает улыбку у тех, кто знает это украинское имя.
- Анастасия
Полная форма Анастасия в англоязычной среде часто ассоциируется со словом anesthesia – "анестезия". А вот сокращение "Настя" еще опаснее: оно слишком близко к слову nasty, что означает "отвратительный" или "неприятный".
- Екатерина
Сокращенное "Катя" может удивить жителей Кореи – там подобное по звучанию слово означает "подделка". В то же время полная форма имени воспринимается как мелодичная и привлекательная.
Какие украинские имена лучше не сокращать за рубежом / Фото Unsplash
Почему лучше не называть имя "Таня" в Польше?
Как пишет Journals.pan.pl, имя "Таня" в Польше может вызвать недоразумение из-за сходства со словом "tania", что означает "дешевая". Чтобы избежать двусмысленности, рекомендуется использовать полную форму имени Tetiana или польский вариант Tatiana, или объяснять, что Tania – это имя.
Где в Европе живет больше всего украинцев?
Ранее мы писали, что именно Германия приняла больше всего украинских беженцев, предоставляя государственную помощь, работу и образование. Однако это не единственная страна, которая приютила украинцев, которые бежали от войны.