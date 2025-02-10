Про різні варіанти "я не знаю" польською мовою розповідає 24 Канал із посиланням на відео @onpolish.

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6 способів сказати "я не знаю" польською

Найпростіше сказати "я не знаю" – nie wiem. Однак якщо хочете здивувати поляків, то можна скористатися аналогами:

Nie mam pojęcia – Не маю поняття;

Skąd mam wiedzieć? – Звідки я знаю?;

Nie ogarniam – Не врубаюсь;

Nie kumam – Не допетрав;

Nie czaję – Не доганяю;

Nie kapuję – Не шарю.

Отже, тепер у випадку, якщо у вас, наприклад, запитають дорогу, ви зможете використати аж 6 варіантів. Хоча із незнайомцями все ж радимо використовувати "nie wiem".

Поляки активно використовують сленг. Раніше ми розповідали про грубі вислови та прокльони польською.