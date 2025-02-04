Так, іноді поляки використовують назви овочів замість грубих слів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на відео @onpolish.

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Інші значення овочів у Польщі

Якщо у Польщі вас назвали буряком, цибулею чи картоплиною, то радіти немає чому. Адже ці слова можуть мати приховане значення у польській розмовній мові:

burak (буряк) – так називають грубу, некультурну та невиховану людину.

cebulak (цибуля) – це слово вживають до дуже скупих людей.

ziemniak (картоплина) – а це "характеристика" для некмітливої, недалекої людини.



Бути картоплиною у Польщі не дуже приємно / Pixabay

Однак не всі овочі означають щось погане. До прикладу, kalafior (цвітна капуста) – це просто кучерява людина.

Тож тепер ви будете знати, як реагувати, якщо раптово почуєте назви овочів у розмові з поляками.

Втім, радимо не соромитися й завжди уточнювати у співрозмовників з інших країн значення слів, які ви не до кінця розумієте.