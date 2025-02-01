Поляки часто дивують своєю винахідливістю у суперечках. Які "матюки" та лайливі вирази поширені в Польщі, розповідає 24 Канал.

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Польська лайка: поширені слова

Польський сленг багатий на грубі вислови. Деякі з них є досить вульгарними, однак ми розповімо про значення більш "лагідних", які часто зустрічаються у розмовній мові.

Окрім славнозвісного "k**wa", у Польщі також вживають:

Cholera! – Холеру навряд потрібно перекладати, адже у нас іноді також вживають це слово.

Kurde! – м'який варіант "k**wa", схожий на наше "бляха!".

Jasna cholera! – "Свята холера!", або "От халепа!".

Jasny gwint – менш груба форма виразу "jasna cholera", яким можна виразити здивування або роздратування.

Do diabła! – "До біса!".

Pierdolę – грубе слово, яке, м'яко кажучи, означає "начхати" на щось.

Spierdalaj – грубий спосіб послати когось "геть".

Do dupy – вираз, який поляки вживають тоді, коли щось пішло не так.

Gówno – грубе слово, яке ви й так зрозуміли. Переважно його вживають у зневажливому тоні або коли трапилось щось погане.

Повірте, це лише мала частинка, і ще доволі "легка".



Краще вам не чути польську лайку у свій бік / Unsplash

Лайливі прокльони польською

Як і в Україні, у поляків теж є цікаві прокльони. Деякі з них досить колоритні, але не надто вульгарні. І цікаво, що деякі з них фактично такі ж, як у нас.

A niech to kaczka (gęś) kopnie! – хай тебе качка (гусак) копне!

Niech to/cię szlag trafi! – Хай би це шляк трафив!

A niech to wąż kopnie! – Хай тебе змія копне!

Niech to/cię diabli! – Щоб це/тебе чорти взяли!

Niech cię piorun strzeli! – Щоб тебе грім ударив!

Niech cię drzwi ścisną! – Щоб тебе двері прищемили!

Ці вирази радше емоційні, ніж образливі. У наші часи поляки часто використовують їх у жартівливому чи доброзичливому тоні.