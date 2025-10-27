Чимало туристів з'їжджаються до Барселони не тільки для того, аби насолодитися неймовірним іспанським теплом, але й задля туристичних пам'яток. Та до однієї з них вже незабаром пускатимуть на 500 000 менше туристів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Цікаво "Для цього тут рай": українка розповіла, кому підійде життя у Швейцарії

Куди у Барселоні обмежать вхід туристів?

Мозаїчний парк Ґуель – це одна з найбільш популярних туристичних точок Барселони. Та туристи незабаром будуть змушені відмовитися від її відвідування – адже парк планує обмежити кількість візитів на пів мільйона.

Парк розміщений у центрі міста, але водночас і відокремлений від нього та наче протистоїть Барселоні. Він розташований на узвишші, і його умиротворена атмосфера протиставляється метушні ділових кварталів Барселони.

Парк був спроєктований відомим каталонським архітектором Антоніо Гауді ще на початку минулого століття, а для публіки відкрився 1926 року. Втім, вже з 2027 року культовий парк та сади поряд зможуть відвідати на 500 000 людей менше, пише The Local Spain.

Наразі щороку до парку потрапляє 4,5 мільйона туристів, і кожен квиток коштує майже 20 євро. А обмеження кількості квитків допоможе скоротити кількість відвідувачів до 3,9 мільйона. Заходи потрібні для того, аби парк "знову належав мешканцям Барселони". Окрім того, в місті попередили, що кількість квитків планують скорочувати і в майбутньому.

Які ще новини з-за кордону варто знати?