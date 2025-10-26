Немало украинских беженцев сейчас проживают в Германии – и они могут получить от государства социальное жилье. Украинка Юлия показала состояние общежития, в которое ее поселили, сообщает 24 Канал со ссылкой на juliia.skl.

Как выглядит жилье для украинцев в Германии?

Украинка поделилась, что в лагере для беженцев в Германии она прожила шесть недель. А после этого ее отправили в миграционный центр.

Все начиналось очень хорошо: мы были первые в очереди, очень быстро оформили временные виды на жительство. После этого нам вызвали такси и повезли в социальное жилье. Нашим соседям по лагерю сразу дали маленькую квартирку на двоих, поэтому я надеялась на лучшее,

– поделилась украинка.

Впрочем, она была удивлена, когда увидела модульное общежитие из пластика. И условия в самом общежитии оказались гораздо лучше, чем казалось снаружи. Там есть большая просторная кухня для приготовления пищи и душ и туалет.

Украинка показала социальное жилье в Германии: смотрите видео

В выделенной комнате есть холодильник, новая посуда и постель, а также шкаф.

Большой минус, который я для себя заметила – это то, что в этом общежитии жители убирают самостоятельно, поэтому чистота здесь, конечно, под вопросом,

– добавила украинка.

Девушку распределили в городок, расположенный недалеко от Киля – туда можно добраться за 10 минут на автобусе. И среди преимуществ еще и то, что в городской службе городка есть переводчики, что помогают с оформлением документов.

Некоторые жители общежития живут в нем уже практически два года, ведь не ищут для себя жилье.

