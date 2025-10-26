Чимало українських біженців наразі проживають у Німеччині – і вони можуть отримати від держави соціальне житло. Українка Юлія показала стан гуртожитку, в який її поселили, повідомляє 24 Канал з посиланням на juliia.skl.
Як виглядає житло для українців у Німеччині?
Українка поділилася, що в таборі для біженців у Німеччині вона прожила шість тижнів. А після цього її відправили до міграційного центру.
Все починалося дуже добре: ми були перші в черзі, дуже швидко оформили тимчасові посвідки на проживання. Після цього нам викликали таксі і повезли в соціальне житло. Нашим сусідам по табору одразу дали маленьку квартирку на двох, тож я сподівалася на краще,
– поділилася українка.
Втім, вона була здивована, коли побачила модульний гуртожиток з пластику. Та умови у самому гуртожитку виявилися набагато кращими, ніж видавалося зовні. Там є велика простора кухня для приготування їжі та душ та туалет.
Українка показала соціальне житло в Німеччині: дивіться відео
У виділеній кімнаті є холодильник, новий посуд та постіль, а також шафа.
Великий мінус, який я для себе помітила – це те, що у цьому гуртожитку мешканці прибирають самостійно, тому чистота тут, звичайно, під питанням,
– додала українка.
Дівчину розподілили у містечко, що розташоване недалеко від Кіля – туди можна дістатися за 10 хвилин на автобусі. Та серед переваг ще й те, що у міській службі містечка є перекладачі, що допомагають з оформленням документів.
Деякі мешканці гуртожитку живуть у ньому вже практично два роки, адже не шукають для себе житло.
