Дуже багатьох українців цікавить, як іспанці ставляться до іммігрантів – і українка, що живе в країні, розповіла про свій досвід, повідомляє 24 Канал з посиланням на ira.fedoriichuk.

Як в Іспанії ставляться до українців?

Після переїзду українка Ірина була неабияк здивована ставленням іспанців до українців. За її словами, не лише до українців, але й до усіх емігрантів загалом в країні ставляться позитивно.

Неважливо, якого ти кольору шкіри, якої релігії, якої ти національності та навіть якої ти орієнтації. Звичайно, є в кожній країні люди позитивні, і є негативні персонажі,

– поділилася дівчина.

Та на її шляху поки що траплялися тільки привітні іспанці. Окрім того, в Іспанії дуже позитивно ставляться до іноземців, що вивчають мову – навіть якщо вони тільки починають і роблять перші спроби спілкуватися іспанською.

Українка розповіла про життя в Іспанії: дивіться відео

Там не звертають увагу на правильність вимови слів чи використання часів – все одно хвалять та підтримують. Окрім того, дуже високо цінується у країні й привітність.

Якщо ти зайдеш в магазин чи кафе, то до тебе будуть звертатися і "гарненька", і "сонечко", і "королева". Це не тому, що вони хочуть щось продати – це їхня звична манера розмови,

– додала українка.

