Для кожної людини перелік факторів, які визначають комфорт міста, може бути іншим. Та ECA International, що формує перелік найкомфортніших міст світу, спирається на такі фактори, як доступ до охорони здоров'я, особиста безпека, доступ до соцмереж, закладів дозвілля, політична напруженість тощо, повідомляє 24 Канал з посиланням на Timeout.

Яке місто визнане найкращим для життя у 2026 році?

Цьогоріч проаналізували життя у 275 містах – і європейські міста зайняли першу десятку, а швейцарський Берн став однозначним чемпіоном.

Високі показники Європи відображають десятиліття інвестицій у чисте довкілля, охорону здоров’я та інфраструктуру світового класу. Примітно, що жодне європейське місто не входить до нижньої 50-ки, що підкреслює привабливість континенту,

– написали в ECA International.

І Берн опинився так високо у списку через те, що він не лише безпечний та комфортний, але й має чимало розваг як для туристів, так і для місцевих. Фактична столиця Швейцарії розкинулася навколо затоки річки Ааре, а Старе місто датується ще XII століттям.

У місті точно варто відвідати Фрайбад Марзілі – популярне місце для купання, де можна зануритися в блискучі бірюзові води, а також Культурний центр Райтшуле, де проводяться різноманітні заходи та святкування.

Ось які ще міста потрапили до списку найкращих для життя у 2026:

Берн у Швейцарії;

Копенгаген у Данії;

Ставангер у Норвегії;

Женева у Швейцарії;

Люксембург;

Гаага в Нідерландах;

Відень в Австрії;

Мюнхен в Німеччині;

Дублін в Ірландії;

Лісабон у Португалії.

Що ще слід знати туристам?