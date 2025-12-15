Для каждого человека перечень факторов, которые определяют комфорт города, может быть другим. И ECA International, формирует перечень самых комфортных городов мира, опирается на такие факторы, как доступ к здравоохранению, личная безопасность, доступ к соцсетям, заведений досуга, политическая напряженность и т.д., сообщает 24 Канал со ссылкой на Timeout.
Какой город признан лучшим для жизни в 2026 году?
В этом году проанализировали жизнь в 275 городах – и европейские города заняли первую десятку, а швейцарский Берн стал однозначным чемпионом.
Высокие показатели Европы отражают десятилетия инвестиций в чистую окружающую среду, здравоохранение и инфраструктуру мирового класса. Примечательно, что ни один европейский город не входит в нижнюю 50-ку, что подчеркивает привлекательность континента,
– написали в ECA International.
И Берн оказался так высоко в списке из-за того, что он не только безопасный и комфортный, но и имеет немало развлечений как для туристов, так и для местных. Фактическая столица Швейцарии раскинулась вокруг залива реки Ааре, а Старый город датируется еще XII веком.
В городе точно стоит посетить Фрайбад Марзили – популярное место для купания, где можно окунуться в сверкающие бирюзовые воды, а также Культурный центр Райтшуле, где проводятся разнообразные мероприятия и празднования.
Вот какие еще города попали в список лучших для жизни в 2026:
- Берн в Швейцарии;
- Копенгаген в Дании;
- Ставангер в Норвегии;
- Женева в Швейцарии;
- Люксембург;
- Гаага в Нидерландах;
- Вена в Австрии;
- Мюнхен в Германии;
- Дублин в Ирландии;
- Лиссабон в Португалии.
Что еще следует знать туристам?
Уже с 2026 года Милан планирует ввести некоторые изменения и запреты, которые коснутся туристов. Из-за них путешествия в город могут стать значительно дороже.
Тем временем в Таиланде снимают запрет, существовавший в течение более половины века, чтобы привлечь в страну как можно больше туристов.