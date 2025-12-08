До сих пор почти на каждой улице в Милане можно увидеть ящики для ключей – они используются для того, чтобы туристы, прибывающие в город, могли самостоятельно заселяться в хостелы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

Впрочем, уже с 2026 года Милан планирует полностью запретить использование этих ящиков.

Почему в Милане усиливают запрет на краткосрочную аренду?

В городском муниципалитете отмечают, что ящики – это ненадлежащее использование государственной собственности, ведь так владельцы хостелов избегают уплаты соответствующих сборов. Кроме того, в резолюции о запрете ящиков упоминаются также и соображения безопасности: мол, ящики могут использовать для незаконной деятельности, в том числе и для торговли наркотиками.

Владельцы квартир и хостелов в Милане имеют тридцать дней, чтобы выполнить требование местного правительства и удалить ящики. А вот если они этого не сделают, уже вскоре придется заплатить за это штраф, а также оплатить расходы на удаление ящиков муниципалитетом. Штраф составит 400 евро, пишет Independent.

Милан – это далеко не первый город, принимающий подобные меры. Ранее немало итальянских туристических городов, например Флоренция, Рим и Венеция уже прибегли к подобным запретам.

Дело в том, что самостоятельная регистрация туристов с помощью ящиков с ключами затрудняет отслеживание гостей и создает пробелы в подотчетности. Но еще одна причина запрета ящиков – это бум краткосрочной аренды и чрезмерного туризма, от которого страдает немало популярных итальянских городов.

