У Данії безплатного житла немає, а оренда квартир для біженців часто опиняється надто дорогою та проблематичною, тож єдиним виходом стає життя у гуртожитках, повідомляє 24 Канал з посиланням на zoriana_shava.

Які умови в гуртожитках Данії, де живуть українці?

Гуртожиток, в якому проживає українка, колись був пансіонатом, і тому чимало кімнат там нагадують лікарню. Жінка живе там вже 5 місяців, та з часом буде змушена переїхати.

Кухня у гуртожитку спільна, проте кожна родина має свій власний холодильник. Прибирають мешканці також самі й по черзі двічі на місяць. Персоналу у гуртожитку немає, тож прибирати потрібно не тільки кухню, але й всю територію.

Пральня розташована у підвалі – і зазвичай там черги, тож українка радить прати або дуже рано, або пізно вночі. У пральні є три машини та одна сушарка.

Українка показала умови життя у Данії: дивіться відео

Є велика душова кімната з вбиральнею, а ось сама кімната не дуже простора: в ній розміщено три двоярусні ліжка, невеликий стіл та кілька комодів. Окрім того, у спальні є й мінікухня з раковиною, місцем для нарізання та ящиками для посуду.

Оренда такого житла коштує у Данії 5089 крон – що для цієї країни дуже дешево. Та в гривнях це понад 30 000.

Які ще новини про українців за кордоном варто знати?