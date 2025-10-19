Переїзд до іншої країни – це завжди стрес, адже потрібно пристосовуватися до інших звичаїв, законів та мови, повідомляє 24 Канал з посиланням на ira.fedoriichuk.

Цікаво "Це найболючіша тема": українка розповіла про проблеми після переїзду в Іспанію

Які є основні помилки після переїзду до Іспанії?

Перша помилка, про яку розповіла українка – це не подбати про отримання NIE (Número de Identidad de Extranjero) – унікального коду, що надається усім іноземцям в Іспанії, ще до приїзду в країну.

Багато людей вирішують робити все по факту після приїзду. Але насправді вас можуть чекати великі черги, тому що в таких містах як Малага, Мадрид, черги розписані на місяць вперед,

– поділилася українка.

Українка розповіла про основні помилки в Іспанії: дивіться відео

І іноді доводиться чекати місяці лише для того, аби отримати перший документ в Іспанії. Друге, що потрібно зробити ще до приїзду – це визначити, які варіанти роботи є в тому чи іншому населеному пункті, аби потім це не стало неприємною несподіванкою.

Придивляйтеся обов'язково, в якому місті чи селі буде саме для вас робота,

– додала дівчина.

Ще одна важлива порада від українки – подбати про переклад документів, особливо у випадку, якщо є діти. Перекласти свідоцтво про народження потрібно наперед. Окрім того, радить не ігнорувати блогерка й вивчення іспанської мови.

