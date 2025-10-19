Переезд в другую страну – это всегда стресс, ведь нужно приспосабливаться к другим обычаям, законам и языку, сообщает 24 Канал со ссылкой на ira.fedoriichuk.

Интересно "Это самая болезненная тема": украинка рассказала о проблемах после переезда в Испанию

Какие есть основные ошибки после переезда в Испанию?

Первая ошибка, о которой рассказала украинка – это не позаботиться о получении NIE (Número de Identidad de Extranjero) – уникального кода, предоставляемого всем иностранцам в Испании, еще до приезда в страну.

Многие люди решают делать все по факту после приезда. Но на самом деле вас могут ждать большие очереди, потому что в таких городах как Малага, Мадрид, очереди расписаны на месяц вперед,

– поделилась украинка.

Украинка рассказала об основных ошибках в Испании: смотрите видео

И иногда приходится ждать месяцы только для того, чтобы получить первый документ в Испании. Второе, что нужно сделать еще до приезда – это определить, какие варианты работы есть в том или ином населенном пункте, чтобы потом это не стало неприятной неожиданностью.

Присматривайтесь обязательно, в каком городе или селе будет именно для вас работа,

– добавила девушка.

Еще один важный совет от украинки – позаботиться о переводе документов, особенно в случае, если есть дети. Перевести свидетельство о рождении нужно заранее. Кроме того, советует не игнорировать блогерша и изучение испанского языка.

