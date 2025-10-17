Многие украинцы сейчас проживают за границей, и для многих выбор страны для получения временной защиты – это самая сложная часть процесса, сообщает 24 Канал со ссылкой на yuliia.shyshkina.
Почему украинка выбрала Нидерланды для переезда?
Жилье
Первым пунктом, который назвала украинка, является право на жилье. Несмотря на то, что многие муниципалитеты в Нидерландах сейчас переполнены, и получить там место для проживания непросто, это все-таки возможно.
Язык
В Нидерландах очень популярен английский язык, и многие его знают – поэтому в течение первого времени, по словам украинки, можно прожить без знания нидерландского.
Медицина
Медицина в Нидерландах бесплатная, и женщина называет это еще одним большим плюсом.
Украинка рассказала, почему переехала в Нидерланды: смотрите видео
То есть если ты заболел, ты идешь к врачу, получаешь рецепт и идешь за лекарствами. И это все будет бесплатно, – поделилась она.
Образование
Посещение школы в Нидерландах обязательное, и дети начинают туда ходить с 4 – 5 лет. Образование в Нидерландах также бесплатное.
Менталитет
В Нидерландах немало приветливых и дружественных людей, которые подскажут при необходимости, и украинка считает это значительным преимуществом. И решающим для переезда именно в эту страну для женщины стало то, что здесь уже в течение некоторого времени живут ее родственники.
