Многие украинцы сейчас живут за границей или готовятся к переезду. И украинка Ирина, живущая в Испании, рассказала, есть ли смысл переезжать в страну без удаленной работы, сообщает 24 Канал со ссылкой на ira.fedoriichuk.
Интересно За танцы и сбор грибов – штраф: самые необычные законы Германии
Кому подойдет переезд в Испанию?
Переезжать в Испанию без удаленной работы, по мнению украинки, можно – но следует понимать, на что вы идете. Без знания языка количество работы, которую можно найти в Испании, очень сильно сокращается.
И все же многое зависит от человека и того, в какой отрасли она специалист.
Большинство мужчин здесь работают на стройках. И очень повезет, если ты будешь работать здесь официально на контракте,
– поделилась девушка.
Из популярных профессий также – работа механиком, электриком или в такси, но для этого нужно иметь испанские документы.
Украинка рассказала о переезде в Испанию: смотрите видео
Многие испанские города – туристические, и поэтому здесь хватает работы в сфере обслуживания: горничные, уборка, повар, помощник повара, официант, если есть базовое знание языка. Также можно работать в уходе за пожилыми людьми и нянями.
То есть какую-то суперработу без знания языка найти здесь трудно. Переезжая, надо обязательно иметь с собой какие-то сбережения,
– добавила украинка.
Какие еще новости из-за границы стоит знать?
Украинка, живущая в Испании, поделилась, какой город считает лучшим для жизни. Она переехала туда почти год назад и все еще не может найти в нем никаких недостатков.
А вот украинка в Канаде все еще удивляется некоторым продуктам в местных магазинах, которых не найти в Украине. Например, в стране можно купить сок из голубики и уже сваренные и почищенные яйца.