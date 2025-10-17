Многие украинцы сейчас живут за границей или готовятся к переезду. И украинка Ирина, живущая в Испании, рассказала, есть ли смысл переезжать в страну без удаленной работы, сообщает 24 Канал со ссылкой на ira.fedoriichuk.

Интересно За танцы и сбор грибов – штраф: самые необычные законы Германии

Кому подойдет переезд в Испанию?

Переезжать в Испанию без удаленной работы, по мнению украинки, можно – но следует понимать, на что вы идете. Без знания языка количество работы, которую можно найти в Испании, очень сильно сокращается.

И все же многое зависит от человека и того, в какой отрасли она специалист.

Большинство мужчин здесь работают на стройках. И очень повезет, если ты будешь работать здесь официально на контракте,

– поделилась девушка.

Из популярных профессий также – работа механиком, электриком или в такси, но для этого нужно иметь испанские документы.

Украинка рассказала о переезде в Испанию: смотрите видео

Многие испанские города – туристические, и поэтому здесь хватает работы в сфере обслуживания: горничные, уборка, повар, помощник повара, официант, если есть базовое знание языка. Также можно работать в уходе за пожилыми людьми и нянями.

То есть какую-то суперработу без знания языка найти здесь трудно. Переезжая, надо обязательно иметь с собой какие-то сбережения,

– добавила украинка.

Какие еще новости из-за границы стоит знать?