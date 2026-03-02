Жодна гарна відпустка не обійдеться без кількох походів до ресторанів, і не всі знають, чи потрібно у Європі залишати чайові, пише Travel+Leisure. Чіткої відповіді на це запитання немає – адже вона відрізнятиметься у кожній країні.

Скільки чайових залишати в різних країнах Європи?

Італія

В цій країні від вас очікуватимуть, ймовірно, найбільших чайових – близько 10 – 15%. Втім, перед тим, як залишити їх, слід перевірити, чи плата за обслуговування вже не включена у чек – вона називається servizio.

У готелях прийнятним буде заплатити 1 – 2 євро за допомогу з багажем.

Франція

У цій країні плата за обслуговування найчастіше вже включена у чайові, але якщо ні – тоді можна залишити чайові в розмірі 5 – 10%. Загалом заведено залишати чайові за чудове обслуговування, пише The Washington Post.



У Франції слід залишати трохи чайових / Фото Pexels

Греція

Оплата за обслуговування включена у чек, але чайові в розмірі 10 – 15% від чека вважатимуться досить щедрими. Залишати чайові в таксі не потрібно, але можна округлити суму чи залишити решту.

Ірландія

Як і в багатьох інших країнах Європи, в Ірландії слід додати до вартості їжі 10 – 15%, якщо в чеку не вказано плату за обслуговування. У готелях заведено залишати 2 – 3 євро на ніч за послуги з прибирання.

Ісландія, Данія, Норвегія та Швеція

Тут ситуація з чайовими дещо інша, ніж у решті країн Європи – офіціанти їх не очікують. Більшість ресторанів включають обслуговування у рахунок, і щонайбільше, що можете зробити – це округлити суму чи залишити решту.

Працівники у готелях та водії таксі, а також екскурсоводи не очікують чайових.

