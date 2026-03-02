Ни один хороший отпуск не обойдется без нескольких походов в рестораны, и не все знают, нужно ли в Европе оставлять чаевые, пишет Travel+Leisure. Четкого ответа на этот вопрос нет – ведь он будет отличаться в каждой стране.

Сколько чаевых оставлять в разных странах Европы?

Италия

В этой стране от вас будут ожидать, вероятно, самых больших чаевых – около 10 – 15%. Впрочем, перед тем, как оставить их, следует проверить, или плата за обслуживание уже не включена в чек – она называется servizio.

В отелях приемлемым будет заплатить 1 – 2 евро за помощь с багажом.

Франция

В этой стране плата за обслуживание чаще всего уже включена в чаевые, но если нет – тогда можно оставить чаевые в размере 5 – 10%. В общем принято оставлять чаевые за отличное обслуживание, пишет The Washington Post.



Во Франции следует оставлять немного чаевых / Фото Pexels

Греция

Оплата за обслуживание включена в чек, но чаевые в размере 10 – 15% от чека будут считаться достаточно щедрыми. Оставлять чаевые в такси не нужно, но можно округлить сумму или оставить остальные.

Ирландия

Как и во многих других странах Европы, в Ирландии следует добавить к стоимости еды 10 – 15%, если в чеке не указана плата за обслуживание. В отелях принято оставлять 2 – 3 евро в ночь за услуги по уборке.

Исландия, Дания, Норвегия и Швеция Норвегия и Швеция

Здесь ситуация с чаевыми несколько иная, чем в остальных странах Европы – официанты их не ожидают. Большинство ресторанов включают обслуживание в счет, и самое большее, что можете сделать – это округлить сумму или оставить сдачу.

Работники в отелях и водители такси, а также экскурсоводы не ожидают чаевых.

Что еще следует знать туристам перед поездкой в Европу?