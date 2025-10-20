Українка, що живе в Італії, поділилася, що під час переїзду її попереджали, що в Італії українці "нікому не потрібні", і в країні доводиться "виживати" та тяжко працювати, повідомляє 24 Канал з посиланням на ksenia_shalenko.

Що потрібно знати перед переїздом до Італії?

Перша порада, яку дала українка – не слухати людей, що намагаються "обрізати крила".

Якщо ви вже вирішили їхати, у вас 100% є якась спеціальність, ви вмієте щось добре робити. Вам просто потрібно подумати, як себе продати, і все,

– поділилася жінка.

Головне, на думку українки, не дослухатися до людей, які намагаються налаштувати на невдачу.

Українка розповіла про переїзд до Італії: дивіться відео

Друга порада не менш важлива: потрібно добре вивчити італійську мову. Далеко не всі італійці знають англійську, і якщо не вивчити італійської, знайти хорошу роботу та інтегруватися у суспільство там буде непросто.

Як на мене, в порівнянні з іншими країнами, Італія – нескладна,

– додала українка.

