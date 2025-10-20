Українка, що живе в Італії, поділилася, що під час переїзду її попереджали, що в Італії українці "нікому не потрібні", і в країні доводиться "виживати" та тяжко працювати, повідомляє 24 Канал з посиланням на ksenia_shalenko.
Що потрібно знати перед переїздом до Італії?
Перша порада, яку дала українка – не слухати людей, що намагаються "обрізати крила".
Якщо ви вже вирішили їхати, у вас 100% є якась спеціальність, ви вмієте щось добре робити. Вам просто потрібно подумати, як себе продати, і все,
– поділилася жінка.
Головне, на думку українки, не дослухатися до людей, які намагаються налаштувати на невдачу.
Друга порада не менш важлива: потрібно добре вивчити італійську мову. Далеко не всі італійці знають англійську, і якщо не вивчити італійської, знайти хорошу роботу та інтегруватися у суспільство там буде непросто.
Як на мене, в порівнянні з іншими країнами, Італія – нескладна,
– додала українка.
Ціни на базовий кошик продуктів в Україні та Італії, виявляється, відрізняються не так вже й сильно. Загальна різниця у ціні на продукти, за словами українців, які були в магазинах в обох країнах, складає всього одне євро.
