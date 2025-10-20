Украинка, живущая в Италии, поделилась, что во время переезда ее предупреждали, что в Италии украинцы "никому не нужны", и в стране приходится "выживать" и тяжело работать, сообщает 24 Канал со ссылкой на ksenia_shalenko.
Интересно Если не выполнить этих условий – украинцы не вернутся из-за границы: печальный прогноз эксперта
Что нужно знать перед переездом в Италию?
Первый совет, который дала украинка – не слушать людей, пытающихся "обрезать крылья".
Если вы уже решили ехать, у вас 100% есть какая-то специальность, вы умеете что-то хорошо делать. Вам просто нужно подумать, как себя продать, и все,
– поделилась женщина.
Главное, по мнению украинки, не прислушиваться к людям, которые пытаются настроить на неудачу.
Украинка рассказала о переезде в Италию: смотрите видео
Второй совет не менее важен: нужно хорошо выучить итальянский язык. Далеко не все итальянцы знают английский, и если не выучить итальянский, найти хорошую работу и интегрироваться в общество там будет непросто.
Как по мне, по сравнению с другими странами, Италия – несложная,
– добавила украинка.
Что еще об украинцах за рубежом нужно знать?
Цены на базовую корзину продуктов в Украине и Италии, оказывается, отличаются не так уж и сильно. Общая разница в цене на продукты, по словам украинцев, которые были в магазинах в обеих странах, составляет всего одно евро.
Между тем украинка, переехавшая в Испанию, поделилась, какие проблемы постигли ее в самом начале и дала советы, как их можно избежать.