Украинка, живущая в Италии, поделилась, что во время переезда ее предупреждали, что в Италии украинцы "никому не нужны", и в стране приходится "выживать" и тяжело работать, сообщает 24 Канал со ссылкой на ksenia_shalenko.

Что нужно знать перед переездом в Италию?

Первый совет, который дала украинка – не слушать людей, пытающихся "обрезать крылья".

Если вы уже решили ехать, у вас 100% есть какая-то специальность, вы умеете что-то хорошо делать. Вам просто нужно подумать, как себя продать, и все,

– поделилась женщина.

Главное, по мнению украинки, не прислушиваться к людям, которые пытаются настроить на неудачу.

Украинка рассказала о переезде в Италию: смотрите видео

Второй совет не менее важен: нужно хорошо выучить итальянский язык. Далеко не все итальянцы знают английский, и если не выучить итальянский, найти хорошую работу и интегрироваться в общество там будет непросто.

Как по мне, по сравнению с другими странами, Италия – несложная,

– добавила украинка.

