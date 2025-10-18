Цена на базовую корзину продуктов может существенно отличаться даже в зависимости от региона, что уж говорить о стране, сообщает 24 Канал со ссылкой на arthur.i.dasha.

Как цены отличаются в Италии и Украине?

Для сравнения пара украинцев выбрали "одни из самых дешевых" магазинов в обеих странах. В Италии выбор пал на сеть супермаркетов Lidl.

Посмотрим, где дешевле. И напоминаем: в Италии средняя зарплата 2000 евро, а в Украине – 450 евро,

– поделился мужчина.

Для того, чтобы оценить разницу в ценах, в обоих магазинах выбирали базовые продукты, которые большинство людей покупают чуть ли не ежедневно.

Вот как отличаются цены в Украине и Италии:

Яблоки . В итальянском магазине килограмм яблок стоит 71 гривну за килограмм, а в украинском – 90 гривен.

. В итальянском магазине килограмм яблок стоит 71 гривну за килограмм, а в украинском – 90 гривен. Картофель . В Италии килограмм картофеля стоит 79 гривен за килограмм, а в Украине – 77.

. В Италии килограмм картофеля стоит 79 гривен за килограмм, а в Украине – 77. Хлеб . В Lidl за буханку хлеба пришлось отдать 88 гривен, зато украинский хлеб стоит всего 35 гривен.

. В Lidl за буханку хлеба пришлось отдать 88 гривен, зато украинский хлеб стоит всего 35 гривен. Яйца . За десять яиц в Италии нужно заплатить 104 гривны, а в Украине – 74 гривны.

. За десять яиц в Италии нужно заплатить 104 гривны, а в Украине – 74 гривны. Сыр . Одинаковый сорт сыра стоит 75 и 70 гривен за 150 граммов соответственно.

. Одинаковый сорт сыра стоит 75 и 70 гривен за 150 граммов соответственно. Куриные бедра . За килограмм мяса в Италии нужно отдать 224 гривны, а в Украине – 189.

. За килограмм мяса в Италии нужно отдать 224 гривны, а в Украине – 189. Молоко . В Италии молоко не хранят в холодильниках, и стоит оно 31 гривну. Зато в Украине за литр пришлось отдать 57 гривен.

. В Италии молоко не хранят в холодильниках, и стоит оно 31 гривну. Зато в Украине за литр пришлось отдать 57 гривен. Вода. За полтора литра питьевой воды в Италии нужно отдать 9 гривен, а в Украине – 25 гривен.

В итоге за одинаковые продукты в Италии и Украине пришлось заплатить 831 и 783 гривны соответственно. Поэтому разница составляет 48 гривен, или 1 евро.

