Цена на базовую корзину продуктов может существенно отличаться даже в зависимости от региона, что уж говорить о стране, сообщает 24 Канал со ссылкой на arthur.i.dasha.
Как цены отличаются в Италии и Украине?
Для сравнения пара украинцев выбрали "одни из самых дешевых" магазинов в обеих странах. В Италии выбор пал на сеть супермаркетов Lidl.
Посмотрим, где дешевле. И напоминаем: в Италии средняя зарплата 2000 евро, а в Украине – 450 евро,
– поделился мужчина.
Для того, чтобы оценить разницу в ценах, в обоих магазинах выбирали базовые продукты, которые большинство людей покупают чуть ли не ежедневно.
Вот как отличаются цены в Украине и Италии:
- Яблоки. В итальянском магазине килограмм яблок стоит 71 гривну за килограмм, а в украинском – 90 гривен.
- Картофель. В Италии килограмм картофеля стоит 79 гривен за килограмм, а в Украине – 77.
- Хлеб. В Lidl за буханку хлеба пришлось отдать 88 гривен, зато украинский хлеб стоит всего 35 гривен.
- Яйца. За десять яиц в Италии нужно заплатить 104 гривны, а в Украине – 74 гривны.
- Сыр. Одинаковый сорт сыра стоит 75 и 70 гривен за 150 граммов соответственно.
- Куриные бедра. За килограмм мяса в Италии нужно отдать 224 гривны, а в Украине – 189.
- Молоко. В Италии молоко не хранят в холодильниках, и стоит оно 31 гривну. Зато в Украине за литр пришлось отдать 57 гривен.
- Вода. За полтора литра питьевой воды в Италии нужно отдать 9 гривен, а в Украине – 25 гривен.
В итоге за одинаковые продукты в Италии и Украине пришлось заплатить 831 и 783 гривны соответственно. Поэтому разница составляет 48 гривен, или 1 евро.
