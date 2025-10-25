Когда-то практика перевода света помогала с максимальной эффективностью использовать дневной свет – а затем и экономить на электроэнергии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Polskie Radio.

Будет ли отличаться время в Польше и Украине после перевода часов?

Во многих странах ЕС уже обсуждают отмену практики перехода на летнее время – и в Польше также. Впрочем, несмотря на активные разговоры, согласия пока достичь не удалось, поэтому в конце октября Польша перейдет на зимнее время, как и в прошлом году.

Основным препятствием в отмене перехода на летнее время, по словам министра развития Польши Кшиштофа Пашика, является "бюрократический аппарат Брюсселя". Он считает, что в современной экономике сезонные изменения времени больше не имеют смысла – впрочем, Европейский Союз все еще не может достичь решения по этому поводу.

Украина также переводит часы на зимнее время 26 октября. Следовательно, пишет Time.is, Украина все еще будет опережать Польшу на один час, и разрыв в часовых поясах остается неизменным.

