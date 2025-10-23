Беженцы в Швейцарии отныне не смогут выезжать за границу – даже для того, чтобы посетить собственные страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на SRF.

Какие запреты имеют искатели убежища в Швейцарии?

Ожидается, что уже вскоре искатели убежища в Швейцарии не смогут путешествовать, и даже в пределах Шенгенской зоны или в собственные страны – кроме исключений, когда существуют личные причины – например смерть родственника или серьезная болезнь. В таком случае можно будет посетить родную страну на 30 дней.

Также швейцарским искателям убежища позволят поездку в родную страну, чтобы решить имущественные или образовательные вопросы, или в случаях, когда это нужно для того, чтобы устроиться на работу.

Новые правила парламент страны принял еще в 2021 году, и изменения в закон все еще не вступили в силу из-за активации защиты для украинцев.

Касаются ли правила украинцев в Швейцарии?

Защита для украинских беженцев предусматривает свободу передвижения, и люди, живущих в Швейцарии, могут находиться в Украине до 15 дней в течение шести месяцев – и ранее такое же количество дней разрешалось каждые 3 месяца, пишет SWI.

В 2024 году правительство Швейцарии поручило Федеральному департаменту юстиции и полиции все же ввести новые правила для искателей убежища, а для украинских беженцев разработать специальные правила. И уже сейчас правительство консультируется относительно изменений в необходимых нормативных актах – ожидается, что это продлится до начала февраля 2026 года.

